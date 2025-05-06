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Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих

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6 Мая 2025 13:37
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Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих

Азербайджанский дефлимпийский комитет принят в члены Международного комитета спорта глухих (ICSD), регулирующего участие лиц с нарушениями слуха в мировом спортивном движении.

Как сообщили İdman.biz в дефлимпийскиом комитете, членство в ICSD откроет новые возможности для азербайджанских спортсменов с нарушением слуха, обеспечив их полноценное участие в международных турнирах.

ICSD, начавший свою деятельность в октябре 2023 года, ставит своей целью развитие физической культуры и спорта среди людей с нарушениями слуха, тем самым обеспечивая их реабилитацию и интеграцию в наше здоровое общество, а также широкое развитие в стране видов спорта, входящих в программу Сурдлимпийских игр и представляющих интерес для людей с нарушениями слуха, и подготовку спортсменов по этим видам спорта.

Руководство ICSD и Европейской организации спорта глухих (EDSO), впервые посетившее Азербайджан в апреле текущего года, в ходе визита подробно ознакомилось с деятельностью комитета, провело встречи со спортсменами и тренерами, а также с руководством ряда государственных организаций, а также интересовалось дальнейшими планами комитета, признанного законным и официальным представителем дефлимпийского движения в Азербайджане.

Членство Комитета в ICSD позволит вывести на новый уровень развитие дефлимпийского движения в нашей стране и создать условия для участия спортсменов с нарушениями слуха в международных соревнованиях. В то же время международный опыт будет способствовать расширению спортивной деятельности среди людей с нарушениями слуха в стране, а также увеличению числа спортсменов и профессиональных тренеров в этой области в будущем.

Отметим, что Дефлимпийский комитет Азербайджана, являющийся членом Международного комитета глухих видов спорта, в настоящее время продолжает свою деятельность в рамках взаимного сотрудничества с Министерством молодежи и спорта, Министерством труда и социальной защиты населения, Национальным олимпийским комитетом, Национальным паралимпийским комитетом, а также многими спортивными федерациями и неправительственными организациями, работающими с людьми с нарушениями слуха и речи.

İdman.biz

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