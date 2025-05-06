Азербайджан завершил чемпионат Европы с 12-ю медалями

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завершила чемпионат Европы в Санта-Сусанне (Испания) с четырьмя золотыми, двумя серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Как передает İdman.biz, знаменательный результат был достигнут в зачете Фит-модель, в котором на ЧЕ впервые выступала представительница Азербайджана. Наталья Третьякова выиграла бронзовую награду в ростовой категории +164 см.

Также бронзы удостоился Хызры Шахрияр в дисциплине Classic Physique.

Титул абсолютного чемпиона Европы по бодибилдингу завоевал Исмаил Хабиев, а Хидаят Гулузаде выиграл «абсолютку» в Muscular Mens Physique.

В бодибилдинге отличился также Тейяр Велиев, удостоившийся серебра, а бронза в зачете Мастерс у Ялчина Мамедова.

Тарлан Алиев одержал двойную победу, став первым в Mens Physique как среди юниоров, так и взрослых. Ахмед Гулузаде, выступавший в этой же дисциплине, тоже дважды поднялся на пьедестал, выиграв серебро среди юниоров и бронзу среди взрослых.

В другой ростовой категории Mens Physique третье место занял Ширин Оруджев.

А Ильяс Абдуллаев удостоился бронзы в классическом бодибилдинге.

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