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Азербайджанский бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы

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5 Мая 2025 10:05
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Азербайджанский бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы

Азербайджанский бодибилдер Исмаил Хабиев завоевал звание абсолютного чемпиона Европы.

Как сообщает İdman.biz, на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания) он вначале одержал победу в своей категории, а затем выиграл и «абсолютку».

Также титула абсолютного чемпиона удостоился Хидаят Гулузаде, которому не было равных в Muscular Mens Physique.

В бодибилдинге отличился также Тейяр Велиев, удостоившийся серебра, а бронза в зачете Мастерс у Ялчина Мамедова.

Отметим, что в предыдущие дни Тарлан Алиев одержал двойную победу, став первым в Mens Physique как среди юниоров, так и взрослых.
Ахмед Гулузаде, выступавший в этой же дисциплине, тоже дважды поднялся на пьедестал, выиграв серебро среди юниоров и бронзу среди взрослых.

В другой ростовой категории Mens Physique третье место занял Ширин Оруджев.

А Ильяс Абдуллаев удостоился бронзы в классическом бодибилдинге.

İdman.biz

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