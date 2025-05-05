Ильяс Абдуллаев: "Для выхода в финал и завоевания медали надо было преодолеть два раунда"

«В моей категории выступало 17 спортсменов, конкуренция была очень высокая».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский бодибилдер Ильяс Абдуллаев, выигравший бронзовую награду на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).

Он отличился в ростовой категории до 180 см в классическом бодибилдинге.

«Для выхода в финал и завоевания медали необходимо было преодолеть два раунда - квалификационный и полуфинал. Мне удалось пробиться в первую шестерку, опередив при этом 11 конкурентов. Рад, что в итоге смог завоевать награду, обойдя в финале спортсменов из Болгарии, Германии и Турции. Очень приятно, что подготовка не пропала даром», - заметил И.Абдуллаев.

Отметим, что в преддверии чемпионата Европы он одержал победу в Кубке страны.

İdman.biz