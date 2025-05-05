Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провёл встречу с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в прошлом месяце успешно выступили на континентальных, мировых и престижных международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло в Азербайджанской академии физической культуры и началось с исполнения Государственного гимна.

В своём выступлении Фарид Гаибов высоко оценил достижения спортсменов на международной арене и пожелал им дальнейших успехов.

Во встрече приняли участие представители таких видов спорта, как тяжёлая атлетика, бокс, батутная и акробатическая гимнастика, спортивная гимнастика, дзюдо, вольная, женская и греко-римская борьба, плавание, гребля на каноэ, самбо, сават, паратаэквондо, джиу-джитсу, кураш, алыш и гореш. Спортсмены поделились информацией о прошедших соревнованиях и своих победах.

Также с речами выступили тренеры, сыгравшие ключевую роль в подготовке атлетов, рассказав о достижениях своих команд и особенностях тренировочного процесса.

İdman.biz