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Изменен состав Оргкомитета III Игр СНГ

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16 Апреля 2025 17:37
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Изменен состав Оргкомитета III Игр СНГ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О создании Организационного комитета по проведению в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ".

Как сообщает İdman.biz, согласно распоряжению, в число членов Организационного комитета по проведению в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ включены заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, заместитель председателя правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики.

Кроме того, глава исполнительной власти Огузского района, заместитель главы исполнительной власти Бардинского района, заместитель главы исполнительной власти Геранбойского района, заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района, заместитель главы исполнительной власти Газахского района, заместитель главы исполнительной власти Шамкирского района, заместитель главы исполнительной власти Тертерского района и заместитель главы исполнительной власти Товузского района исключены из списка членов Организационного комитета.

İdman.biz

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