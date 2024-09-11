Интригующий бой О’Мэлли с Двалишвили, трилогия Шевченко и Грассо. Анонс карда UFC 306

О’Мэлли проведет вторую защиту против Двалишвили, Шевченко подерется с Грассо, Ортега встретится с Лопесом

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

15 сентября состоится турнир UFC 306. В главном событии вечера в легчайшем весе за титул подерутся Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили

Бои предварительного карда

1. Рауль Росас встретится в легчайшем весе с Аори Кюиленгом

2. Эдгар Чайрез подерется с Джошем Ваном в наилегчайшем дивизионе

3. Язмин Ауреги в женском минимальном весе сразится с Кетлен Соузой

4. Мануэль Торрес в легком весе встретится с Игнасио Бахамондесом

5. Ирен Алдана в женском легчайшем дивизионе проведет бой против Нормы Дюмонт

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 306 откроет поединок в наилегчайшем дивизионе с участием Рональдо Родригеза и Одэ Осборна. Бойцы подходят в разной форме к очному противостоянию.

Родригез ранее выиграл 6 поединков кряду. Его дебют в UFC завершился убедительной победой во втором раунде сабмишном в противостоянии с Денисом Бондарем. Проигрывал Рональдо еще 4 года назад.

Тогда он потерпел поражение единогласным решением в рамках претендентской серии Даны Уайта. Осборн нестабильный середняк наилегчайшего дивизиона, бывший представитель топ-15.

За 6 предыдущих поединков американец трижды выиграл и трижды проиграл. Ранее он стал трамплином в топ-15 для нескольких бойцов. Не исключено, что победа над Одэ позволит Родригезу быстрее продвинуться вверх по карьерной лестнице.

В легком весе подерутся Даниэль Зеллхубер и Эстебан Рибович. Каждый из них подходит к данной встрече после победы в предыдущем бою. Зеллхубер в феврале на домашнем турнире в Мексике одолел единогласным решением Франсиско Прадо.

На данный момент он идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Его соперник Эстебан Рибович ранее одержал 2 победы. Последняя из них была достигнута в противостоянии с Теренсом Маккинни — брутальный нокаут за 37 секунд.

Стилистически оба грядущих оппонента являются ярко выраженными ударниками. У мексиканца будет некоторое преимущество при работе на дальней дистанции ввиду более внушительных габаритов.

Но вряд ли для Рибовича это станет большой проблемой. Он очень нестандартный боец, который умеет внезапно сближаться с соперником и наносить удары под разными углами. Легкой прогулкой для Зеллхубера этот бой точно не назовешь.

В полулегком весе встретятся Брайн Ортега и Диего Лопес. Бойцы сейчас занимают третью и 12-ю позиции в рейтинге. Их поединок должен был состояться еще в конце июня, но тогда у Брайна возникли проблемы со здоровьем и он снялся с турнира.

На ультракоротком уведомлении Лопесу выдали другого соперника — Дэна Иге, вышедшего в клетку за 4 часа до начала ивента. Диего методично разобрал неподготовленного визави, одержав победу единогласным решением судей.

Бразилец идет на серии из четырех выигрышей кряду, а единственный боец, кому он уступил, - непобежденный Мовсар Евлоев в дебюте в UFC. Лопес отличается хорошей борьбой и умением контратаковать на земле из любой позиции.

Тем временем, Ортега один из самых опытных грэпплеров дивизиона. Брайан традиционно испытывает проблемы в стойки почти в каждом поединке, как например, в недавнем бою с Яиром Родригесом, которого он в итоге победил сабмишном.

Пробелы бывшего претендента с защитой от ударов могут стать неплохим подспорьем для набравшего ход Диего Лопеса.

Грассо и О’Мэлли ждет настоящее испытание

В со-главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона состоится титульный поединок Алексы Грассо, действующей чемпионки, и Валентины Шевченко, первого номера рейтинга. Это уже будет их третий очный бой.

В марте прошлого года Алекса сенсационно одолела Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде и стала новой чемпионкой. Их реванш состоялся в сентябре, где «Пуля» выглядела предпочтительнее соперницы.

Однако провальная концовка пятого раунда предрешила исход противостояния. Судьи отдали отрезок в пользу Грассо со счетом 10-8 и в итоге была ничья. Такое решение вызвало слишком много вопросов как среди самих бойцов, так и фанатов.

Девушки уже хорошо знают друг друга и поэтому быстрого финиша в трилогии ожидать не стоит. Валентина хоть и возрастной боец, но нельзя сказать, что она на серьезном спаде. Тем не менее, Шевченко сильно уступает более молодой сопернице в скорости.

Правда, превосходит в ее ударной мощи и опыте. Да и как показали предыдущие очные поединки, контроль в партере у Валентины Шевченко тоже лучше. Зрителей на трибунах ждет очередная шахматная партия, которая может завершиться в пользу любой из девушек.

В главном событии вечера действующий чемпион легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли проведет вторую защиту титула против Мераба Двалишвили, ныне первого номера рейтинга. «Сахарок» ранее одержал победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

О’Мэлли один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Он обладает невероятной ударной мощью и высочайшей скоростью. Что касается партера, то здесь вопрос остается открытым.

В противостоянии с экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом Шон довольно удачно защищался от проходов в ноги. Но до этого в поединке с Петром Яном «Сахарок» несколько раз оказывался в тяжелой ситуации на канвасе, хотя россиянин и не является базовым борцом.

Очередной соперник Мераб Двалишвили испытывает проблемы с досрочными финишами на всех этажах. Однако грузинский боец обладает невероятной выносливостью и прессингует соперников на протяжении всех пяти раундов. Его стремительные проходы в ноги сложно предугадать.

Правда, за последнее время Мераб неплохо подтянул и ударную технику. Двалишвили идет на серии из десяти побед подряд. До сих пор к грузинскому бойцу никто так и не подобрал ключи. И теперь это предстоит сделать Шону О’Мэлли, на которого в UFC возлагают большие надежды.

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