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Совещание по подготовке к III Играм СНГ - ФОТО

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10 Июля 2024 20:13
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Совещание по подготовке к III Играм СНГ - ФОТО

Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году.

Как сообщает İdman.biz, члены рабочей группы приняли участие во встрече под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

На встрече обсуждались подготовка спортивных объектов, аккредитация, размещение участников, безопасность, медицина, телевещание, подготовка к церемониям открытия и закрытия и другие вопросы.

III Игры СНГ пройдут в следующем году в 14 городах Азербайджана - Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Газахе, Гейгеле, Евлахе, Огузе, Тертере и Геранбое по 33 программам и 22 видам спорта.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане в 2025 году.

İdman.biz

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