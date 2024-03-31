31 Марта 2024
RU

Результаты турнира UFC on ESPN 54 с главным боем Блэнчфилд - Фиоро

Другие
Новости
31 Марта 2024 09:54
Результаты турнира UFC on ESPN 54 с главным боем Блэнчфилд - Фиоро

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В главном бою вечера в женской наилегчайшей весовой категории Манон Фиоро из Франции американка Эрин Блэнчфилд победила.

İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Манон Фиоро победила Эрин Блэнчфилд единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Хоакин Бакли победил Висенте Луке техническим нокаутом (Раунд 2, 3:17).

Крис Уайдман победил Бруно Силву единогласным техническим решением судей (бой был остановлен из-за тычка в глаз, но поскольку прошло больше половины боя, его результат был определён) — (Раунд 3, 2:18).

Нурсултан Рузибоев победил Седрика Дюма техническим нокаутом (Раунд 1, 3:18).

Кайл Нельсон победил Билла Алджио техническим нокаутом (Раунд 1, 4:00).

Чиди Нджокуани победил Риса Макки раздельным решением судей (28-29, 30-27, 30-27).

Нэйт Ландвер победил Джамалла Эммерса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:43).

Вирна Жандироба победила Лупиту Годнес единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Хулио Арсе победил Герберта Бёрнса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:00).

Деннис Бузукья победил Коннора Мэттьюса техническим нокаутом (Раунд 3, 0:22).

Ибо Аслан победил Антона Туркаля техническим нокаутом (Раунд 3, 1:32).

Поединок между Викторией Дудаковой и Мелиссой Гатто был отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории.

Джейкоб Малкун победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 2, 0:39).

Каолан Логран победил Анхеля Пачеко единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

İdman.biz

Новости по теме

Драма в Лас-Вегасе! Сын Кости Цзю сенсационно проиграл долговязому аутсайдеру
09:51
Другие

Драма в Лас-Вегасе! Сын Кости Цзю сенсационно проиграл долговязому аутсайдеру

Тимофей не сумел справиться с джебами Фундоры

Министр встретился с олимпийцами - ФОТО
30 Марта 22:14
Другие

Министр встретился с олимпийцами - ФОТО

30 марта министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами клуба "Олимпия", расположенного на Бакинском Олимпийском стадионе
Стал известен кард боксёрского вечера Усик - Фьюри
30 Марта 18:55
Другие

Стал известен кард боксёрского вечера Усик - Фьюри

Промоутеры из Саудовской Аравии утвердили кард боксёрского вечера, который состоится 18 мая в Эр-Рияде
5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC - ВИДЕО - ФОТО
29 Марта 23:45
Другие

5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC - ВИДЕО - ФОТО

Стрикленд даже после потери пояса остается главным любимцем фанатов
Обсуждены перспективы спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко - ФОТО
29 Марта 21:14
Другие

Обсуждены перспективы спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного Посла Марокко в Азербайджане Мохаммеда Адиля Эмбарша
Бланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City - ВИДЕО - ФОТО
27 Марта 21:26
Другие

Бланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City - ВИДЕО - ФОТО

Бланчфилд и Фиро сразятся за статус претендента, Бакли попытается ворваться в топ-15 полусредневесов

Самое читаемое

Европа ждет "Карабах": корзина определена
29 Марта 16:05
Азербайджанский футбол

Европа ждет "Карабах": корзина определена

Подопечные Гурбана Гурбанова войдут в число сеяных во время жеребьевки первых двух квалификационных этапов
Сколько Лунев тратит в Баку?
28 Марта 23:45
Азербайджанский футбол

Сколько Лунев тратит в Баку?

"На все вместе где-то 4000-5000 евро получается"
В "Бетисе" прокомментировал возможный трансфер Бахлула Мустафазаде
29 Марта 14:00
Азербайджанский футбол

В "Бетисе" прокомментировал возможный трансфер Бахлула Мустафазаде

"Согласно политике клуба..."
"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"
28 Марта 16:59
Азербайджанский футбол

"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"

"Сборная Азербайджана - своя команда"