Результаты турнира UFC on ESPN 54 с главным боем Блэнчфилд - Фиоро

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В главном бою вечера в женской наилегчайшей весовой категории Манон Фиоро из Франции американка Эрин Блэнчфилд победила.

İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Манон Фиоро победила Эрин Блэнчфилд единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Хоакин Бакли победил Висенте Луке техническим нокаутом (Раунд 2, 3:17).

Крис Уайдман победил Бруно Силву единогласным техническим решением судей (бой был остановлен из-за тычка в глаз, но поскольку прошло больше половины боя, его результат был определён) — (Раунд 3, 2:18).

Нурсултан Рузибоев победил Седрика Дюма техническим нокаутом (Раунд 1, 3:18).

Кайл Нельсон победил Билла Алджио техническим нокаутом (Раунд 1, 4:00).

Чиди Нджокуани победил Риса Макки раздельным решением судей (28-29, 30-27, 30-27).

Нэйт Ландвер победил Джамалла Эммерса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:43).

Вирна Жандироба победила Лупиту Годнес единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Хулио Арсе победил Герберта Бёрнса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:00).

Деннис Бузукья победил Коннора Мэттьюса техническим нокаутом (Раунд 3, 0:22).

Ибо Аслан победил Антона Туркаля техническим нокаутом (Раунд 3, 1:32).

Поединок между Викторией Дудаковой и Мелиссой Гатто был отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории.

Джейкоб Малкун победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 2, 0:39).

Каолан Логран победил Анхеля Пачеко единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

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