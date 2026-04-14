Посол Мексики посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО

14 апреля Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Мексиканских Соединенных Штатов в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Приветствуя гостей, ректор академии Фуад Гаджиев представил подробную информацию об истории учебного заведения, научно-образовательной среде и направлениях международного сотрудничества. Ректор отметил, что академия заинтересована в развитии связей и установлении долгосрочного партнерства с престижными высшими учебными заведениями Мексики.

Посол Мария Виктория Ромеро Кабальеро подчеркнула, что сотрудничество в сфере науки и образования является одним из важнейших инструментов для достижения взаимопонимания и сближения народов.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Спортивной академией и ведущими вузами Мексики. Стороны обменялись мнениями по вопросам подписания меморандумов, создания программ двойного диплома, организации обмена студентами и преподавателями, а также реализации совместных академических и научных проектов.

В завершение гостям продемонстрировали современную учебную и исследовательскую инфраструктуру академии, включая MediaLab и научно-исследовательскую лабораторию спортивной медицины.