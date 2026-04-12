Определились победители соревнований по нардам среди сотрудников государственных учреждений - ФОТО

11 апреля при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана прошли соревнования по нардам среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, приняли участие 43 сотрудника (32 мужчины и 11 женщин).

По итогам соревнований, прошедших в условиях интересной и напряженной борьбы, победительницей среди женщин стала Латифа Мамедова (Агентство по развитию медиа). Второе место заняла Илаха Алекперова (Министерство труда и социальной защиты населения), а третьего места была удостоена Айсель Сафарова (Министерство цифрового развития и транспорта).

Среди мужчин первое место занял Тейюб Мамедов (Верховный суд). Бахруз Гулиев (ЗАО "AzerGold") завершил соревнование на второй позиции, а Джошгун Муталлимов (Верховный суд) — на третьей.