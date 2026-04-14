А ты играешь честно? В Азербайджане стартовал "Месяц честного спорта"

В Азербайджане объявлен "Месяц честного спорта".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), инициатива пройдет с 15 апреля по 15 мая.

Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 17 апреля Всемирным днем честного спорта. Этот день направлен на повышение осведомленности о борьбе с допингом среди спортсменов, спортивного сообщества и других заинтересованных сторон.

AMADA, традиционно присоединяясь к инициативе WADA, объявило указанный период в Азербайджане "Месяцем честного спорта — 2026".

В этом году WADA призывает активно продвигать ценности чистого спорта через цифровые платформы. Кампания пройдет под лозунгом "Честное соревнование начинается с тебя", а публикации рекомендуется распространять с хэштегом #PlayTrueDay.

В рамках инициативы в Азербайджане запланированы просветительские мероприятия в регионах, встречи в учебных заведениях, совместные проекты со спортивными федерациями, а также активная кампания в социальных сетях.

Отметим, что Всемирный день честного спорта проводится с 2014 года и ежегодно отмечается в апреле. В 2026 году он приходится на 17 апреля.