Qarabag Mechack 9030 добился успеха на международных турнирах - ФОТО/ВИДЕО

13 Апреля 2026 16:51
Qarabag Mechack 9030 добился успеха на международных турнирах - ФОТО/ВИДЕО

Команда робототехников Qarabag Mechack 9030 показала успешные результаты на международных турнирах в рамках одного из самых престижных инженерных соревнований мира — FIRST Robotics Competition (FRC).

Как сообщает İdman.Biz, на этапе Gotham Regional команда сумела войти в топ-15 среди 39 коллективов.

Высокие результаты были зафиксированы не только на командном уровне, но и в индивидуальных номинациях. Два участника команды вышли в финал в категории Leadership, а ментор команды пробился в финальный этап престижной награды Woodie Flowers Award, что подчеркивает значимость наставничества в развитии коллектива.

Отметим, что FIRST Robotics Competition считается одним из самых авторитетных соревнований в сфере робототехники на глобальном уровне. Одним из инициаторов и ключевых партнеров проекта является Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ежегодно в первую субботу января NASA объявляет тему соревнования, после чего команды разрабатывают роботов в соответствии с поставленной задачей и представляют их на турнире.

В текущем сезоне команда Qarabag Mechack 9030 приняла участие в турнирах Gotham Regional и New York Regional, которые прошли в США.

Дополнительно команда была удостоена награды Team Spirit Award среди 51 коллектива - за вклад в развитие экосистемы FIRST на протяжении четырех лет, подготовку участников от уровня FLL до FRC и формирование сильного командного духа.

Новости по теме

В Баку прошел чемпионат страны по нардам - ФОТО
03:20
Другое

В Баку прошел чемпионат страны по нардам - ФОТО

Турнир был организован Министерством молодежи и спорта и Ассоциацией национальных видов спорта
Определились победители соревнований по нардам среди сотрудников государственных учреждений - ФОТО
12 Апреля 01:54
Другое

Определились победители соревнований по нардам среди сотрудников государственных учреждений - ФОТО

В турнире приняли участие 43 сотрудника
В Сиэтле на открытии памятника легенде бейсбола сломалась бита
11 Апреля 13:13
Другое

В Сиэтле на открытии памятника легенде бейсбола сломалась бита - ВИДЕО

Торжественная церемония в честь рекордсмена MLB Итиро Судзуки была омрачена техническим дефектом скульптуры
Культ австралийского футбола в Мельбурне - İDMAN.BİZ ИЗ АВСТРАЛИИ
10 Апреля 14:14
Другое

Культ австралийского футбола в Мельбурне - İDMAN.BİZ ИЗ АВСТРАЛИИ - ФОТО

С началом сезона посещаемость встреч в этом городе стала важной темой .

Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge
9 Апреля 15:33
Другое

Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge

Молодые инженеры смогут представить свои разработки беспилотных аппаратов

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"
9 Апреля 13:58
Другое

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"

НОК готовит торжественные мероприятия к 30-летию Игр-1996

Самое читаемое

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге