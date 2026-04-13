Qarabag Mechack 9030 добился успеха на международных турнирах - ФОТО/ВИДЕО

Команда робототехников Qarabag Mechack 9030 показала успешные результаты на международных турнирах в рамках одного из самых престижных инженерных соревнований мира — FIRST Robotics Competition (FRC).

Как сообщает İdman.Biz, на этапе Gotham Regional команда сумела войти в топ-15 среди 39 коллективов.

Высокие результаты были зафиксированы не только на командном уровне, но и в индивидуальных номинациях. Два участника команды вышли в финал в категории Leadership, а ментор команды пробился в финальный этап престижной награды Woodie Flowers Award, что подчеркивает значимость наставничества в развитии коллектива.

Отметим, что FIRST Robotics Competition считается одним из самых авторитетных соревнований в сфере робототехники на глобальном уровне. Одним из инициаторов и ключевых партнеров проекта является Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ежегодно в первую субботу января NASA объявляет тему соревнования, после чего команды разрабатывают роботов в соответствии с поставленной задачей и представляют их на турнире.

В текущем сезоне команда Qarabag Mechack 9030 приняла участие в турнирах Gotham Regional и New York Regional, которые прошли в США.

Дополнительно команда была удостоена награды Team Spirit Award среди 51 коллектива - за вклад в развитие экосистемы FIRST на протяжении четырех лет, подготовку участников от уровня FLL до FRC и формирование сильного командного духа.