Четыре года первому официальному спортивному событию в Суговушане

20 Марта 2026 09:15
20 марта исполняется четыре года со дня проведения первого официального спортивного мероприятия в Суговушане.

Как передает İdman.Biz, именно в этот день в поселке был дан старт учебно-тренировочному сбору по гребле, который стал знаковым моментом для всего азербайджанского спорта. Открытие прошло при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, а само событие было воспринято как начало возвращения спортивной жизни на освобожденные земли.

Церемония носила ярко выраженный символический характер. После официального старта был развернут баннер с надписью "Карабах - это Азербайджан!", в небо поднялись тысячи воздушных шаров, а спортсмены приступили к тренировкам. Этот день стал не только торжественным моментом, но и важным сигналом о восстановлении региона.

При этом первым спортивным соревнованием на освобожденных территориях стало событие, прошедшее ранее в Агдаме, где в ноябре 2021 года состоялись решающие этапы "Кубка Победы" по фехтованию среди ветеранов войны.

Уже спустя полтора месяца после старта в Суговушане здесь был проведен "Кубок президента-2022" по гребле, который стал первым международным турниром на освобожденных землях. В соревнованиях приняли участие спортсмены из нескольких стран, что подчеркнуло растущий интерес к региону.

С тех пор Суговушан закрепился как одна из ключевых точек развития спорта в Карабахе. Здесь регулярно проходят международные соревнования по гребле, а параллельно в освобожденных районах создается современная спортивная инфраструктура.

Таким образом, 20 марта 2022 года стало важной отправной точкой для возвращения большого спорта на освобожденные территории Азербайджана.

İdman.Biz
