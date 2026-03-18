18 Марта 2026
18 Марта 2026 17:04
Президент Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана по случаю праздника Новруз.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в поздравительном письме глава государства подчеркнул, что праздник Новруз, имеющий очень древние корни, является священной традицией наших великих предков для нынешних поколений:

"Этот светлый праздник на протяжении многих веков был неотъемлемой частью нашего национального сознания, внес особый вклад в формирование наших культурных ценностей. В обрядах Новруза во всем своем богатстве находят отражение оптимистичное мировоззрение нашего народа, его безграничная любовь к природе, высокие нравственные критерии и самые светлые надежды на будущее.

Одной из заслуг азербайджанского народа перед своей славной историей является то, что традиции Новруза успешно выдержали испытание временем, не подвергшись чуждым влияниям, и сохранились до наших дней. Новруз байрамы, являющийся сокровищницей высоких человеческих качеств и глубокой духовности и занимающий достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия, и сегодня, в соответствии с традициями, оставившими след в памяти веков, отмечается во всех уголках нашей Родины народными гуляниями.

Уверен, что обновляющая атмосфера весны еще больше усилит наше стремление строить будущее в соответствии с нашими мечтами, и благодаря нашей решимости мы превратим наши освобожденные исконные земли в обитель красоты под ясным небом.

Пусть наступающий Новруз байрамы наполнит ваши сердца светом, подарит вам всем приятное весеннее настроение, принесет мир, процветание и достаток в ваши дома и очаги."

İdman.Biz
