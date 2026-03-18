Сборная Венесуэлы впервые в истории стала победителем чемпионата мира по бейсболу, обыграв в финале команду США со счетом 3:2.

Как сообщает İdman.Biz, решающий матч прошел в Майами на стадионе loanDepot park, где значительная часть трибун была заполнена болельщиками из выенесуэльской диаспоры, превратившими игру в фактически домашнюю.

Перед финалом фаворитом считалась сборная США, обладающая одним из самых звездных составов турнира. Однако венесуэльцы компенсировали это дисциплиной, энергией и глубиной состава.

Победа произошла на фоне острого политического кризиса в Венесуэле. 3 января 2026 года США провели военную операцию и захватили бывшего президента Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес. Мадуро был доставлен в Нью-Йорк и сейчас находится под судом. Исполняющей обязанности президента стала Дельси Родригес, которая объявила амнистию для политических заключенных и начала сотрудничество с американской администрацией. По данным ООН, репрессивный аппарат сохранился, несмотря на освобождение сотен заключенных, а в стране продолжаются споры о будущем.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на триумф Венесуэлы в соцсетях фразой "STATEHOOD, #51, ANYONE? STATEHOOD!!!". Финал между США и Венесуэлой изначально нес политический подтекст из-за январской интервенции. Оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, объявила о планах возвращения в страну для подготовки новых выборов.

"Никто не верил в Венесуэлу", - отметил Суарес, сделавший дубль в решающей игре. "Но теперь мы выиграли чемпионат. Это праздник для всей венесуэльской страны".