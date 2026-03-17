Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год

Евлах получил статус спортивной столицы Азербайджана на 2027 год, что предполагает проведение в городе масштабных спортивных мероприятий в течение всего года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, решение было принято на заседании Коллегии ведомства 17 марта.

После презентаций городов-кандидатов состоялось голосование, по итогам которого Евлах был определен как спортивная столица страны на предстоящий год.

В рамках этого статуса в городе запланирована организация различных спортивных мероприятий на протяжении 2027 года. Программа включает проведение национальных и международных соревнований, фестивалей, мастер-классов с участием известных спортсменов, а также развитие спортивной инфраструктуры.

Отметим, что инициатива "Спортивная столица" реализуется Министерством молодежи и спорта с целью популяризации здорового образа жизни в регионах, поддержки локальных спортивных сообществ и создания равных условий для занятий спортом по всей стране.

Евлах - город в западной части Азербайджана, являющийся важным транспортным и экономическим узлом. Выбор города в качестве спортивной столицы станет стимулом для развития физической культуры и спорта среди молодежи региона.