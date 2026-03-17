17 Марта 2026 16:27
За 15 месяцев до начала Евроигр - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Вслед за Летними Играми в Париже и Зимней Олимпиады в Милано-Кортине, континент находится в предвкушении нового мультифорума. Ими станут IV Евроигры в Стамбуле, до которых осталось 15 месяцев. Именно им была посвящено заседание Европейских Олимпийских Комитетов под руководством его президента Спироса Капралоса в Риме.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии также приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Турции, Муниципалитета Стамбула и НОК Турции, представившие подробный отчет о ходе подготовки после первого заседания Координационной комиссии EOC.

Капралос отметил продолжающееся сотрудничество между всеми сторонами за 15 месяцев до начала Евроигр. "Париж и Милано-Кортина ознаменовали новую эру олимпийского движения, а Стамбул-2027 стремительно приближается. Еще в январе мы посетили столицу Игр и это был обнадеживающий визит. У Стамбула есть шанс для того, чтобы развить успех Кракова-2023 года и принять лучшие в истории Европейские игры", - заявил глава ЕОК
Исполком EOC выразил уверенность в способности Стамбула провести соревнования мирового уровня, которые объединят лучших спортсменов Европы и предоставят больше возможностей для отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

Например, на третьих Евроиграх-2023 в Кракове было распределено более 100 квот на Олимпиаду в Париже. Не исключено, что в Стамбуле их количество окажется куда большим, принимая во внимание возвращение борьбы. В настоящее время завершается разработка полной программы мультифорума, которая станет ключевой частью отбора к Летним Играм.

"Мы понимаем, что скорейшее утверждение видов спорта в программе Евроигр принесет пользу всем нашим заинтересованным сторонам, включая спортсменов, тренеров, федерации, организаторов. Исполком EOK работает над этим вопросом", - заявил Капралос.

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид. Среди них борьба и гимнастика, которые возвращаются на Евроигры после отсутствия в предыдущем розыгрыше. Обращает на себя внимание и включение тяжелой атлетики, которая до того не была представлена на мультифоруме.

Также в предварительную программу соревнований вошли дзюдо, таэквондо, бокс, стрельба, каратэ, легкая атлетика, фехтование, бадминтон, стрельба из лука, волейбол, баскетбол 3x3, триатлон, современное пятиборье, плавание, гребля и настольный теннис. Включены и два альтернативных вида – прибрежная гребля и парусный спорт.

Новости по теме

В Азербайджане утверждены "Послы спорта" на 2026 год
16:49
Другое

В Азербайджане утверждены "Послы спорта" на 2026 год

Пять известных атлетов представят спортивное движение страны
Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год
16:43
Другое

Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год

Решение принято на заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта
Коллегия Министерства молодежи и спорта приняла ряд решений
16:39
Другое

Коллегия Министерства молодежи и спорта приняла ряд решений - ФОТО

Определены "спортивные послы" и утверждены нормативы в детско-юношеских спортивных школах

Фарид Гаибов провел 25-ю встречу с представителями федераций
16 Марта 17:32
Другое

Фарид Гаибов провел 25-ю встречу с представителями федераций

Обсуждены Олимпиада-2028 и развитие спорта в регионах

В Шамахы прошел первый чемпионат Азербайджана по регби-юнион
16 Марта 13:41
Другое

В Шамахы прошел первый чемпионат Азербайджана по регби-юнион

Победителем турнира стала команда "Дунья Уорриорс"

В России 20-летний футболист подозревается в убийстве
15 Марта 07:14
Другое

В России 20-летний футболист подозревается в убийстве

Отмечается, что он мог стать жертвой мошенников

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта