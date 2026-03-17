За 15 месяцев до начала Евроигр - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Вслед за Летними Играми в Париже и Зимней Олимпиады в Милано-Кортине, континент находится в предвкушении нового мультифорума. Ими станут IV Евроигры в Стамбуле, до которых осталось 15 месяцев. Именно им была посвящено заседание Европейских Олимпийских Комитетов под руководством его президента Спироса Капралоса в Риме.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии также приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Турции, Муниципалитета Стамбула и НОК Турции, представившие подробный отчет о ходе подготовки после первого заседания Координационной комиссии EOC.

Капралос отметил продолжающееся сотрудничество между всеми сторонами за 15 месяцев до начала Евроигр. "Париж и Милано-Кортина ознаменовали новую эру олимпийского движения, а Стамбул-2027 стремительно приближается. Еще в январе мы посетили столицу Игр и это был обнадеживающий визит. У Стамбула есть шанс для того, чтобы развить успех Кракова-2023 года и принять лучшие в истории Европейские игры", - заявил глава ЕОК

Исполком EOC выразил уверенность в способности Стамбула провести соревнования мирового уровня, которые объединят лучших спортсменов Европы и предоставят больше возможностей для отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

Например, на третьих Евроиграх-2023 в Кракове было распределено более 100 квот на Олимпиаду в Париже. Не исключено, что в Стамбуле их количество окажется куда большим, принимая во внимание возвращение борьбы. В настоящее время завершается разработка полной программы мультифорума, которая станет ключевой частью отбора к Летним Играм.

"Мы понимаем, что скорейшее утверждение видов спорта в программе Евроигр принесет пользу всем нашим заинтересованным сторонам, включая спортсменов, тренеров, федерации, организаторов. Исполком EOK работает над этим вопросом", - заявил Капралос.

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид. Среди них борьба и гимнастика, которые возвращаются на Евроигры после отсутствия в предыдущем розыгрыше. Обращает на себя внимание и включение тяжелой атлетики, которая до того не была представлена на мультифоруме.

Также в предварительную программу соревнований вошли дзюдо, таэквондо, бокс, стрельба, каратэ, легкая атлетика, фехтование, бадминтон, стрельба из лука, волейбол, баскетбол 3x3, триатлон, современное пятиборье, плавание, гребля и настольный теннис. Включены и два альтернативных вида – прибрежная гребля и парусный спорт.