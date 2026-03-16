В Шамахы прошел первый чемпионат Азербайджана по регби-юнион

В Шамахы состоялся первый чемпионат Азербайджана по регби-юнион.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в Олимпийском центре Шамахы с участием команд "Шамахы", "Карабах", "Дунья Уорриорс" и "Тайгерс".

Победителем соревнований стала команда "Дунья Уорриорс", представляющая Всемирную школу Хазарского университета. На групповом этапе коллектив одержал две победы и один раз сыграл вничью, заняв первое место и напрямую выйдя в финал.

В решающем матче "Дунья Уорриорс" обыграл "Шамахы" со счетом 5:2.

Третье место на турнире заняла команда "Карабах".