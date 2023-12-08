Министр молодежи и спорта встретился с руководителями Домов молодежи, Олимпийских спорткомплексов и ДЮСШ - ФОТО

8 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, региональных молодежных и спортивных секторов, Домов молодежи, олимпийских спортивных комплексов, других спортивных объектов и детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), входящих в состав структура министерства.

Как сообщает İdman.biz, во встрече также приняли участие заместители министра Мариана Василева и Индира Гаджиева.

Согласно повестке мероприятия была обсуждена деятельность ведомств и секторов, Олимпийских спортивных комплексов, ДЮСШ и других организаций. Министр Фарид Гаибов, заслушавший руководителей региональных управлений, олимпийских спортивных комплексов и других подведомственных учреждений после докладов руководителей профильных ведомств министерства, дал соответствующие задачи и рекомендации по дальнейшему совершенствованию их деятельности.

İdman.biz