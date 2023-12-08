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Стартует 3-й тур турнира по мини-футболу между госучреждениями

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8 Декабря 2023 18:24
Стартует 3-й тур турнира по мини-футболу между госучреждениями

Продолжается турнир по мини-футболу между государственными учреждениями, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, третий тур турнира состоится 9-10 декабря.

В двухдневном турнире команды различных государственных учреждений продолжат соревноваться в 4 группах.

Отметим, что в турнире, проходившем при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, АФФА и Федерации мини-футбола Азербайджана, представлены 52 государственных учреждения, компании и команды различных организаций. Игры, которые продлятся до 6 мая 2024 года, проходят по субботам и воскресеньям.

İdman.biz

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