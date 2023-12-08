8 Декабря 2023
RU

В Центре Гейдара Алиева проходит итоговое заседание Генеральной Ассамблеи FIA - ФОТО

Другие
Новости
8 Декабря 2023 12:12
В Центре Гейдара Алиева проходит итоговое заседание Генеральной Ассамблеи FIA - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева проходит ежегодное итоговое заседание Генеральной Ассамблеи Международной автомобильной федерации – FIA.

Как сообщает İdman.biz, на заседании выступили президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров и другие лица.

Поприветствовав гостей, Анар Алакбаров рассказал о значимости проведения Генеральной Ассамблеи и церемонии награждения FIA в Баку и отметил, что цель подобных мероприятий направлена на повышение интереса общественности к сфере автомобильного спорта, просвещение всех участников дорожного движения в Азербайджане на тему безопасного, устойчивого и доступного движения.

"Азербайджанская автомобильная федерация регулярно проводит соревнования в сфере автоспорта, дрифт тренировки, пробеги внедорожников, соревнования по картингу, выставки и парады, где демонстрируются классические автомобили, и другие проекты", - подчеркнул Анар Алакбаров, напомнив, что с 2016 года в стране проводятся соревнования Формулы-1.

Он поблагодарил FIA за поддержку в успешном проведении гонки Формулы-1 на живописных улицах Баку. В частности, была выражена благодарность всем, кто внес свой вклад в успешное и запоминающееся проведение недели FIA в Баку, в том числе сотрудникам FIA и волонтерам.

İdman.biz

Новости по теме

Губа и Габала выбраны "Спортивными столицами" на 2024 и 2025 года - ФОТО
7 Декабря 20:50
Другие

Губа и Габала выбраны "Спортивными столицами" на 2024 и 2025 года - ФОТО

Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта
Генассамблея FIA в Баку: "Мы продолжаем оставаться глобальным голосом автоспорта"
7 Декабря 13:33
Другие

Генассамблея FIA в Баку: "Мы продолжаем оставаться глобальным голосом автоспорта"

Генеральная Ассамблея Международной федерации автоспорта (FIA) продолжается в Баку
FIA рассказала об успехах на Генеральной Ассамблее в Баку
6 Декабря 16:43
Другие

FIA рассказала об успехах на Генеральной Ассамблее в Баку

В Баку продолжается Генеральная Ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA)
Фарид Гаибов: "Мы проанализируем итоги года и подготовимся к более ответственному олимпийскому году"
6 Декабря 11:04
Другие

Фарид Гаибов: "Мы проанализируем итоги года и подготовимся к более ответственному олимпийскому году"

"Считаю, что за год было достаточно успехов и в сфере молодёжи, и спорта"
Встреча гостей Недели FIA в Центре Гейдара Алиева - ФОТО
6 Декабря 10:03
Другие

Встреча гостей Недели FIA в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию и правительство Азербайджана за организацию Недели FIA
Фарид Гаибов встретился с добившимися успеха спортсменами - ФОТО
5 Декабря 23:58
Другие

Фарид Гаибов встретился с добившимися успеха спортсменами - ФОТО

5 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных и мировых чемпионатах, а также престижных международных соревнованиях

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
6 Декабря 13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"