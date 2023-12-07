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Генассамблея FIA в Баку: "Мы продолжаем оставаться глобальным голосом автоспорта"

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7 Декабря 2023 13:33
Генассамблея FIA в Баку: "Мы продолжаем оставаться глобальным голосом автоспорта"

Генеральная Ассамблея Международной федерации автоспорта (FIA) продолжается в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в рамках заседания Всемирного Совета организации перед собравшимися выступил заместителя президента FIA по спорту Роберт Рид, который подвел итоги сезона: «Поскольку 2023 год подходит к концу, мы размышляем об испытаниях и достижениях. Год выполнения наших обязательств по надежному управлению и приобретению нового опыта».

Рид также добавил: «Мы продолжаем вносить ясность во все наши решения, стремясь поставить федерацию на прочную основу на будущее. Что касается спорта, то наблюдаем строгое соблюдение спортивных и технических правил во всех категориях. Как федерация, мы продолжаем выполнять свою миссию - быть глобальным голосом автоспорта, удовлетворять потребности наших клубов-членов и увеличивать базу наших конкурентов по всему миру».

İdman.biz

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