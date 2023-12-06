FIA рассказала об успехах на Генеральной Ассамблее в Баку

В Баку продолжается Генеральная Ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA).

Как сообщает İdman.biz, президент организации Мохаммед Бен Сулайем поблагодарил всех участников за поддержку. «Для меня большая честь передать наше послание об устойчивом развитии и голос наших членов на такой важной глобальной конференции. Я особенно горжусь тем, что в нашем мероприятии принимают участие клубы», - сказал он.

Заместитель президента FIA по автомобильной мобильности и туризму Тим Ширман рассказал о достигнутых успехах. «За переходный год командами FIA в Женеве, Брюсселе и Париже была проделана большая работа. Мы продолжаем добиваться значительного прогресса в финансовой сфере и извлекаем выгоду из активного участия и взаимодействия наших членов во всех регионах».

Также был представлен отчет о Плане действий Стратегии защиты мобильности, в котором изложена стратегия FIA по обеспечению безопасности дорожного движения, реализации исследовательских проектов и содействию переходу к устойчивому развитию.

В сфере туризма основное внимание уделялось успеху информационного веб-сайта о международных водительских удостоверениях, который, как ожидается, к концу года привлечет 1,2 миллиона посетителей.

Были заслушаны отчеты Комиссии по политике мобильности FIA, Комиссии FIA по услугам мобильности и Таможенного совета. Все три организации отметили свои достижения в 2023 году и представили дорожные карты на 2024 год.

Ниджат Закиев

İdman.biz