14 Февраля 2026
Казахстанский фигурист обыграл фаворита с 99% шансами на "золото"

Олимпиада-2026
14 Февраля 2026 11:52
21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно завоевал "золото" Олимпийских игр 2026 года в мужском одиночном катании, набрав 291,58 балла.

Как сообщает İdman.Biz, главным фаворитом турнира считался двукратный чемпион мира Илья Малинин, представляющий США. Американец подходил к Играм в статусе практически гарантированного чемпиона. Малинин выиграл 14 соревнований подряд, включая два чемпионата мира, а его шансы на победу оценивались почти в 99 процентов. Однако в произвольной программе он допустил ошибки и в итоге занял лишь восьмое место с результатом 264,49 балла.

Таким образом, именно Шайдоров воспользовался осечкой фаворита и поднялся на высшую ступень пьедестала. Для Казахстана это первое в истории "золото" Олимпийских игр в фигурном катании.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена с историческим успехом. В сообщении пресс-службы отмечается: "Первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании – это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе".

