14 Февраля 2026
Олимпиада-2026: сегодня разыграют восемь комплектов наград

Олимпиада-2026
14 Февраля 2026 12:30
7
Олимпиада-2026: сегодня разыграют восемь комплектов наград

14 февраля на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года пройдет седьмой соревновательный день.

Как сообщает İdman.Biz, в этот день будут разыграны восемь комплектов медалей в восьми дисциплинах.

Расписание медальных стартов (бакинское время):

Горные лыжи
12:00 — гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд
15:30 — гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд

Фристайл
13:45 — параллельный могул, женщины, финалы

Лыжные гонки
14:00 — эстафета 4x7,5 км, женщины

Биатлон
16:45 — спринт, 7,5 км, женщины

Конькобежный спорт
19:00 — 500 метров, мужчины

Скелетон
21:35 — женщины, финальный заезд

Прыжки с трамплина
22:00 — большой трамплин, мужчины

Шорт-трек
00:40 — 1500 метров, мужчины, финал.

İdman.Biz
