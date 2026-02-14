Олимпиада-2026: сегодня разыграют восемь комплектов наград

14 февраля на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года пройдет седьмой соревновательный день.
Как сообщает İdman.Biz, в этот день будут разыграны восемь комплектов медалей в восьми дисциплинах.
Расписание медальных стартов (бакинское время):
Горные лыжи
12:00 — гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд
15:30 — гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд
Фристайл
13:45 — параллельный могул, женщины, финалы
Лыжные гонки
14:00 — эстафета 4x7,5 км, женщины
Биатлон
16:45 — спринт, 7,5 км, женщины
Конькобежный спорт
19:00 — 500 метров, мужчины
Скелетон
21:35 — женщины, финальный заезд
Прыжки с трамплина
22:00 — большой трамплин, мужчины
Шорт-трек
00:40 — 1500 метров, мужчины, финал.