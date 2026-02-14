Олимпиада-2026: сегодня разыграют восемь комплектов наград

14 февраля на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года пройдет седьмой соревновательный день.

Как сообщает İdman.Biz, в этот день будут разыграны восемь комплектов медалей в восьми дисциплинах.

Расписание медальных стартов (бакинское время):

Горные лыжи

12:00 — гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд

15:30 — гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд

Фристайл

13:45 — параллельный могул, женщины, финалы

Лыжные гонки

14:00 — эстафета 4x7,5 км, женщины

Биатлон

16:45 — спринт, 7,5 км, женщины

Конькобежный спорт

19:00 — 500 метров, мужчины

Скелетон

21:35 — женщины, финальный заезд

Прыжки с трамплина

22:00 — большой трамплин, мужчины

Шорт-трек

00:40 — 1500 метров, мужчины, финал.