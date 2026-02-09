9 Февраля 2026
Олимпиада-2026: медальный зачет

Олимпиада-2026
Новости
9 Февраля 2026 06:16
17
Олимпиада-2026: медальный зачет

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии разыграли восемь комплектов наград.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионов и призеров определили в горнолыжном спорте (скоростной спуск у женщин), лыжных гонках (скиатлон у мужчин), сноуборде (параллельный гигантский слалом у мужчин и женщин), биатлоне (смешанная эстафета), конькобежном спорте (5000 м у мужчин), санном спорте (одиночки у мужчин), фигурном катании (командный турнир).

Американская горнолыжница Брези Джонсон выиграла "золото" в скоростном спуске.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал "золото" в скиатлоне.

В параллельном гигантском слаломе выиграли чешская сноубордистка Зузана Мадерова и австриец Бенжамин Карл.

Сборная Франции по биатлону завоевала "золото" в смешанной эстафете.

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м. Он установил новый олимпийский рекорд — 6.03,95.

"Золото" в санном спорте (одиночки у мужчин) завоевал немец Макс Лангенхан.

Сборная США стала победителем командного турнира по фигурному катанию.

Лидирует в медальном зачете Норвегия с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

İdman.Biz
