Чемпионы Европы по мини-футболы выйдут на улицы Баку

Сборная Азербайджана по мини-футболу, завоевавшая золотые медали чемпионата Европы, сегодня встретится с болельщиками в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, игроки национальной команды соберутся в 17:30 перед Парком трофеев, после чего отправятся в специальный чемпионский тур по городу на выделенном автобусе.

В ходе праздничного мероприятия футболисты разделят радость победы с поклонниками команды и отметят очередной громкий успех азербайджанского мини-футбола.

Напомним, что на чемпионате Европы в Братиславе сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева во второй раз в своей истории стала чемпионом континента, обыграв в финале Украину со счетом 2:0. Первый европейский титул команда завоевала в 2022 году. Кроме того, в 2025 году сборная впервые стала чемпионом мира, выиграв домашний мундиаль в Баку.