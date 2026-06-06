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Рашад Эюбов: "Каждая победа важна для нас, так как она помогает формировать дух победителя в команде"

Национальная сборная
Новости
6 Июня 2026 23:36
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Рашад Эюбов: "Каждая победа важна для нас, так как она помогает формировать дух победителя в команде"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу до 21 года Рашад Эюбов поделился своим мнением с пресс-службой АФФА после контрольного матча против сборной Бахрейна, прошедшего в турецком городе Ыспарта.

Как сообщает İdman.Biz, матч завершился в пользу нашей сборной со счетом 3:0.

"Мы провели хороший матч с точки зрения подготовки. В составе много новых футболистов. Также я хотел проверить некоторые тактические ходы. Сегодня у команды многое получалось хорошо. Но все же моментов, над которыми нам нужно работать, достаточно. Это процесс, требующий времени и труда.

Я очень рад, что Лоренцо Меццотеро и Гурбан Сафаров забили свои первые голы. Каждая победа важна для нас. Потому что это помогает формировать дух победителя в команде", — сказал Эюбов.

İdman.Biz
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