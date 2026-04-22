В женской сборной Азербайджана U17 сменился главный тренер

22 Апреля 2026 15:02
В женской сборной Азербайджана U17 сменился главный тренер

В структуре женских сборных Азербайджана произошли кадровые изменения.

Главный тренер женской сборной Азербайджана до 17 лет Наргиз Гурбанова покинула свой пост.

Временно руководить командой U17 будет тренер национальной сборной Ханлар Алиев.

