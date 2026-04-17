17 Апреля 2026
RU

Сиясет Аскеров: "Расстраиваемся, когда видим за границей больше болельщиков, чем дома" - ВИДЕО

Национальная сборная
Новости
17 Апреля 2026 18:10
13
"По сравнению с предыдущими годами матчи женской сборной по футболу стали собирать больше болельщиков".

Об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров на пресс-конференции перед матчем национальной команды с Андоррой в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2027.

"Думаю, это результат нашей игры и тех результатов, которые мы показываем. Но при этом, когда мы выступаем за границей и видим там больше болельщиков, чем у нас в стране, это нас немного расстраивает. Потому что девочки действительно хотят видеть на трибунах больше зрителей. Это дает им стимул", - сказал он.

Аскеров добавил, что верит: в ближайшее время, когда сборная выйдет на еще более высокий уровень, количество болельщиков на трибунах увеличится.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

