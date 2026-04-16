Руй Жорже усилил штаб азербайджанским специалистом

16 Апреля 2026 12:44
Руй Жорже усилил штаб азербайджанским специалистом

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U20 Руй Жорже определился еще с одним местным специалистом в своем штабе.

Тренером вратарей команды назначен Узеир Ибрагимов, имеющий большой опыт работы как в клубном футболе, так и в национальных сборных.

Ранее Узеир Ибрагимов входил в тренерские штабы "Нефтчи", "Интера" (ныне — "Шамахы"), а также работал в юношеских и молодежных сборных Азербайджана — U17, U19 и U21.

Таким образом, штаб Руя Жорже продолжает формироваться с опорой на местных специалистов, знакомых с системой азербайджанского футбола.

