АФФА не продлила контракт с тренером сборной U19

14 Апреля 2026 10:29
Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу (U19) Ильхам Ядуллаев покинул свой пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение не продлевать контракт со специалистом после его завершения.

Ядуллаев на протяжении нескольких лет работал в системе национальных сборных и возглавлял команды разных возрастов — U15, U16, U17 и U18. После ухода Эльхана Абдуллаева он был назначен главным тренером сборной U19.

Таким образом, специалист больше не руководит юношеской сборной страны до 19 лет.

Новости по теме

Объявлен состав сборной Азербайджана U-20 для учебно-тренировочных сборов
11 Апреля 21:00
Национальная сборная

Объявлен состав сборной Азербайджана U-20 для учебно-тренировочных сборов

Сборы пройдут в Габале в период с 13 по 26 апреля
АФФА перенесла туры Молодежной лиги из-за сборов U20
11 Апреля 12:33
Национальная сборная

АФФА перенесла туры Молодежной лиги из-за сборов U20

Игры второго этапа отложены на неопределенный срок

8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20
7 Апреля 17:08
Национальная сборная

8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20

Футболисты присоединятся к сборам в Габале для подготовки к ЧМ-2027
Сборная Азербайджана U-20 проведет учебно-тренировочные сборы
2 Апреля 20:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U-20 проведет учебно-тренировочные сборы

Сборы организованы в рамках подготовки к чемпионату мира
Тренер сборной Болгарии U21: "Азербайджан нас ничем не удивил"
2 Апреля 14:21
Национальная сборная

Тренер сборной Болгарии U21: "Азербайджан нас ничем не удивил"

Тодор Янчев остался недоволен ничьей в Пловдиве

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА
1 Апреля 17:11
Национальная сборная

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Команда прибавила три позиции после победы на FIFA Series 2026

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге