Айхан Аббасов: "Будем бороться за победу в Лиге наций УЕФА"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов прокомментировал победу команды на международном турнире FIFA Series -2026.

Как передает İdman.Biz, специалист поделился впечатлениями после победы над сборной Сьерра-Леоне в серии пенальти (1:1, пен. 9:8) и отметил важность достигнутого результата.

"Благодарю болельщиков за поддержку до конца. Соперник выглядел немного свежее. В первом тайме у нас были ошибки, но во втором желание игроков возросло. Серия пенальти получилась интересной для болельщиков. Мы рады победе на этом турнире. Этот матч дал нам определенные сигналы. Чем сильнее соперники, тем больше мы должны прибавлять. Хотим быть готовы к Лиге наций УЕФА", - заявил Аббасов.

Он подчеркнул, что в современном футболе нет слабых команд и сборная постарается максимально использовать тренировочные сборы.

"Мы привлекли новых игроков и рассчитываем, что этот турнир принесет нам пользу", - отметил главный тренер.

Аббасов также добавил, что окончательный состав команды на матчи Лиги наций УЕФА пока не определен.

"У нас не такой большой выбор. Возможные травмы могут осложнить ситуацию. Мы будем стремиться выиграть Лигу наций УЕФА. Уже анализируем сборные Литвы и Лихтенштейна. Литва - крепкий коллектив, особенно дома. Думаю, наши шансы равны", - подчеркнул он.

Главный тренер также высказался о возможном приглашении игроков, выступающих за рубежом.

"Если есть футболисты, которые нам подходят, не думаю, что возникнут проблемы с их приглашением. Мы следим за кандидатами, в том числе для молодежной сборной. Что касается Садыга Багиева, мы вызывали его на матч U-21 против Португалии, но он не приехал. В России он считался бы легионером. В целом, мы приглашаем игроков из российских клубов, но иногда они осторожничают из-за статуса. Если футболист действительно хочет играть за сборную и достоин этого, почему бы и нет", - подчеркнул специалист.