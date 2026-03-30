Экс-футболист сборной Азербайджана: "Эти сборные нам не соперники"

Бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов прокомментировал выступление национальной команды на турнире FIFA Series, передает İdman.Biz.

"Этот турнир дал команде возможность вновь собраться. Главный тренер получил шанс внедрить свою игровую философию", - заявил Султанов.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Сьерре-Леоне.

"Мы должны показывать результативный футбол. Чем больше голов, тем больше уверенности у игроков. Эти сборные не являются для нас соперниками, мы сильнее. Нам нужно демонстрировать свой уровень против более серьезных команд", - цитирует слова Султанова sport24.az.

Султанов добавил, что футболисты должны использовать предоставленный шанс, чтобы проявить себя.

Напомним, что ранее сборная Азербайджана в рамках турнира обыграла Сент-Люсию со счетом 6:1.