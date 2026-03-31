31 Марта 2026 01:47
Эльвин Джафаргулиев: "Это была очень тяжелая игра"

Футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев прокомментировал победу команды в турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, игрок отметил сложность финального матча против Сьерра-Леоне, который завершился победой азербайджанской сборной в серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

"Это была очень тяжелая игра. Я очень волновался, потому что мы знали, что соперник - сильная команда. Они вели хорошую борьбу, физически были в отличной форме. Слава Богу, что мы победили. Поздравляю нашу команду. Эта победа дала нам уверенность в себе. В этой команде есть большая мотивация, ребята играют с большим желанием. С этой мотивацией мы будем побеждать и дальше", - заявил журналистам Джафаргулиев.

Отметим, что Эльвин Джафаргулиев был признан лучшим игроком международного турнира FIFA Series - 2026.

Новости по теме

Торал Байрамов: "Соперник был сильным как физически, так и тактически"
02:01
Национальная сборная

Торал Байрамов: "Соперник был сильным как физически, так и тактически"

Защитник сборной Азербайджана оценил победу на FIFA Series

Игрок сборной Азербайджана дал пощечину сопернику в матче с Сьерра-Леоне
01:04
Национальная сборная

Игрок сборной Азербайджана дал пощечину сопернику в матче с Сьерра-Леоне - ВИДЕО

Сафаров попал в скандальный эпизод

Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком FIFA Series
00:12
Национальная сборная

Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком FIFA Series

Сборная Азербайджана стала победителем турнира

Айхан Аббасов: "Будем бороться за победу в Лиге наций УЕФА"
30 Марта 22:30
Национальная сборная

Айхан Аббасов: "Будем бороться за победу в Лиге наций УЕФА"

Главный тренер оценил успех сборной Азербайджана на FIFA Series

Сборной Азербайджана вручили кубок за победу на FIFA Series
30 Марта 21:45
Национальная сборная

Сборной Азербайджана вручили кубок за победу на FIFA Series - ВИДЕО

Джафаргулиев признан лучшим игроком турнира

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

Самое читаемое

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

"Барселона" выбирает нового левого защитника
28 Марта 06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ
28 Марта 22:04
Мировой футбол

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн