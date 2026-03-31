Эльвин Джафаргулиев: "Это была очень тяжелая игра"

Футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев прокомментировал победу команды в турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, игрок отметил сложность финального матча против Сьерра-Леоне, который завершился победой азербайджанской сборной в серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

"Это была очень тяжелая игра. Я очень волновался, потому что мы знали, что соперник - сильная команда. Они вели хорошую борьбу, физически были в отличной форме. Слава Богу, что мы победили. Поздравляю нашу команду. Эта победа дала нам уверенность в себе. В этой команде есть большая мотивация, ребята играют с большим желанием. С этой мотивацией мы будем побеждать и дальше", - заявил журналистам Джафаргулиев.

Отметим, что Эльвин Джафаргулиев был признан лучшим игроком международного турнира FIFA Series - 2026.