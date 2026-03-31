Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком FIFA Series

31 Марта 2026 00:12
Футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком международного турнира FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, национальная команда стала победителем соревнования.

В финале сборная Азербайджана обыграла Сьерра-Леоне в серии пенальти со счетом 9:8. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1.

В первом матче турнира азербайджанская команда уверенно обыграла Сент-Люсию со счетом 6:1.

Отметим, что все игры турнира прошли на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

