Торал Байрамов: "Соперник был сильным как физически, так и тактически"

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов прокомментировал победу команды на турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, футболист отметил значимость финального матча против Сьерра-Леоне, который завершился победой сборной Азербайджана в серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

"Этот турнир был для нас полезным. Несмотря на то, что соперники были совершенно разными, первый матч для нас не был слишком сложным. Во второй игре соперник оказался очень сильным как физически, так и тактически. Тем не менее мы смогли добиться победы. Благодарю тренера и наших болельщиков, которые были рядом с нами. Надеюсь, мы продолжим побеждать и радовать их", - заявил журналистам Байрамов.