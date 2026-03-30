Сборной Азербайджана вручили кубок за победу на FIFA Series - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу была награждена за победу на международном турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, сначала медали были вручены футболистам сборной Сьерра-Леоне, после чего состоялась церемония награждения победителей. Игрокам сборной Азербайджана также были вручены медали, а капитан команды Эмин Махмудов поднял над головой победный кубок турнира.

По итогам соревнования лучшим игроком был признан Эльвин Джафаргулиев, а награду лучшему вратарю получил Айдын Байрамов.

В церемонии приняли участие исполнительный вице-президент AФФА Сархан Гаджиев, генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев, а также представители Федерации футбола Сьерра-Леоне.

Напомним, что сборная Азербайджана в первом матче турнира разгромила Сент-Люсию со счетом 6:1. Встреча со Сьерра-Леоне завершилась вничью (1:1), а в серии пенальти азербайджанская команда оказалась точнее и стала победителем турнира.