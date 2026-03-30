Рахид Амиргулиев раскритиковал уровень соперников сборной

Рахид Амиргулиев раскритиковал уровень соперников сборной

Бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Рахид Амиргулиев заявил, что в матче против Сент-Люсии (6:1) команда не смогла продемонстрировать свой реальный уровень.

Экс-хавбек отметил, что сила соперника не позволила объективно оценить возможности сборной.

"Поздравляю сборную, победа есть победа, причем крупная. Но соперник был очень слабым. Я бы сказал, что это одна из самых слабых команд, с которыми играла наша сборная. Это был не матч, а скорее тренировка. Поэтому я не смог увидеть, на что действительно способна команда", - сказал Амиргулиев в комментариях futbolinfo.az.

Говоря о турнире FIFA Series 2026 в целом, он подчеркнул, что сборной было бы полезнее играть против более сильных соперников.

"Думаю, если бы мы играли с более серьезными соперниками, это было бы полезнее. Тогда можно было бы увидеть сильные и слабые стороны команды. Этот турнир не даст нам значительной пользы. Нужно стараться играть против более сильных сборных, чтобы развиваться", - отметил он.

Также Амиргулиев поделился ожиданиями от матча против Сьерра-Леоне, назвав соперника более серьезным по сравнению с Сент-Люсией.

"Сьерра-Леоне сильнее Сент-Люсии. Думаю, игра будет интересной. Надеюсь, наша сборная продолжит победную серию", - подчеркнул бывший футболист.

