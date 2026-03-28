28 Марта 2026
Сборная Азербайджана U19 сыграет с Северной Ирландией

28 Марта 2026 11:13
Сборная Азербайджана U19 сыграет с Северной Ирландией

Сборная Азербайджана по футболу U19 сегодня проведет второй матч в отборочном раунде чемпионата Европы и встретится с командой Северной Ирландии. Игра группы B6 пройдет в литовском Каунасе на стадионе "Раудондварио" и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Как сообщает İdman.Biz, команда Ильхама Ядуллаева подходит к этой встрече после поражения в первом туре от Литвы (0:4). Азербайджанская сборная уступила хозяевам группы в матче, который также состоялся на стадионе "Раудондварио".

Матч с Северной Ирландией имеет важное значение для турнирных раскладов в группе, поскольку после стартовой неудачи сборной Азербайджана необходим результат, чтобы сохранить реальные шансы на успешное выступление в турнире.

Напомним, что в заявку сборной Азербайджана U19 на этот отборочный раунд вошли 20 футболистов, а сама команда проводит матчи группы в Каунасе с 22 по 30 марта.

İdman.Biz
