Айхан Аббасов: "Мы не ставили задачу установить рекорд"

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал победу над Сент-Люсией (6:1) в матче международного турнира FIFA Series 2026.

Как сообщает İdman.Biz, специалист поблагодарил болельщиков и отметил сложные погодные условия.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддержали. В такую погоду играть было непросто, обе команды испытывали трудности. Мы хотели забить с первых минут и смогли это сделать. В составе были новые игроки, и мы будем еще серьезнее готовиться к следующему матчу. Наш следующий соперник сильнее, и мы хотим порадовать болельщиков".

Аббасов также подчеркнул важность результата и настрой команды.

"Ранее мы отмечали боевой дух игроков, а сейчас результат имеет ключевое значение. У футболистов было большое желание забивать и побеждать. Мы понимаем, что в Лиге наций УЕФА должны добиваться побед".

Тренер отметил и высокий уровень конкуренции в составе.

"Мы хотим дать шанс всем футболистам. Некоторые находятся в лучшей форме, и для нас было хорошей возможностью увидеть всех в деле".

Кроме того, Аббасов прокомментировал самую крупную победу в истории сборной.

"Нам напомнили об этом на вчерашней пресс-конференции. Мы не ставили задачу обязательно установить рекорд, просто хотели забивать голы. Это нас радует", - заявил он.

Отметим, что следующий матч сборная Азербайджана проведет 30 марта на той же арене против команды Сьерра-Леоне.