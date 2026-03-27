Луиш Фрейре: "Азербайджан создал нам проблемы"

Главный тренер молодежной сборной Португалии Луиш Фрейре прокомментировал победу над Азербайджаном (4:0) в матче шестого тура группы B отборочного турнира чемпионата Европы U21.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что его команда ожидала непростой игры.

"Мы знали, что матч не будет легким. У сборной Азербайджана есть очень быстрые игроки в атаке, поэтому нам нужно было быть внимательными. Несмотря на это, наши футболисты показали хорошую игру, что и повлияло на ход встречи. Все зависело и от нас самих. Если бы мы не подошли к игре серьезно, все могло сложиться иначе".

Фрейре также подчеркнул, что погодные условия не повлияли на качество игры.

"Дождь шел с начала и до конца матча, но это никак не сказалось на игре".

Кроме того, тренер отметил сильные стороны соперника.

"Если посмотреть на игры сборной Азербайджана против сильных соперников, видно, что команда старается надежно обороняться. Я не знаю всех деталей по подбору игроков, но у них есть качественные футболисты, которые могут быть опасны в контратаках", - заявил он.