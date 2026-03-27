Назим Сулейманов: "Если уступим и Сент-Люсии, то зачем вообще тогда играть?" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана не знает побед с 11 июня 2024 года, когда в Венгрии обыграла Казахстан (3:2). Сможет ли сегодняшний поединок в рамках международного турнира FIFA Series 2026 между национальными командами Азербайджана и Сент-Люсии прервать черную полосу "милли"? С этим вопросом İdman.Biz обратился к одному из лучших нападающих в истории отечественного футбола Назиму Сулейманову.

"Думаю, сегодня наша сборная наконец-то победит и поставит точку в этой затянувшейся серии, которая длится уже почти два года. Уверен, футболисты и сами понимают: при всем уважении к сопернику, они просто не имеют права не обыгрывать Сент-Люсию. Если мы уступим и этой сборной, то зачем вообще тогда играть? Надеюсь, что в моем родном Сумгайыте наши игроки покинут стадион с гордо поднятой головой", - заявил Назим Сулейманов.

Напомним, что встреча Азербайджан - Сент-Люсия начнется сегодня в 19:00 на сумгайытском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.

