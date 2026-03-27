Сборная Азербайджана U21 сыграет с Португалией в Баку

Сегодня сборная Азербайджана по футболу U21 проведет очередной матч отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Рашада Эйюбова в Баку встретится со сборной Португалии. Игра пройдет на арене "Palms Sports Arena" и начнется в 15:00.

Сборная Азербайджана набрала 5 очков и занимает пятое место в группе B. Португалия с 13 очками лидирует в таблице.

Отметим, что для азербайджанской команды этот матч имеет ключевое значение с точки зрения борьбы за улучшение турнирного положения в группе.