Орудж Мамедов: "Это шанс показать себя иностранным скаутам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

26 Марта 2026 17:20
Перед предстоящим в рамках отборочного турнира чемпионата Европы U21 матчем со сборной Португалии, полузащитник сборной и клуба "Шамахы" Орудж Мамедов поделился некоторыми мыслями по этому поводу.

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевом брифинге футболист, отвечая на вопросы представителей СМИ, заявил следующее:

"Мы находимся на сборах с 20-го числа и настроены достойно выступить перед болельщиками. Думаю, что все закончится хорошо. Мы знаем силу нашего соперника, но сделаем все возможное, чтобы зацeпиться за очки. Кроме того, этот матч, равно как и остальные поединки отборочного турнира - хороший повод показать свои возможности иностранным скаутам и в пeрспeктивe продолжить карьeру в Европе", - заявил Орудж Мамедов.

