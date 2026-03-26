Рашад Эйюбов: "Наша цель - готовить игроков для сборной" - ВИДЕО

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U21) Рашад Эйюбов поделился ожиданиями от матча против Португалии в отборе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, специалист обозначил ключевые задачи команды и отметил важность психологической готовности игроков.

"Независимо от соперника, будь то Португалия или любая другая команда, мы должны выходить на поле с желанием победить. Наша главная цель - подготовить игроков для национальной сборной. Важно, чтобы они набирались опыта и были готовы к следующему этапу в ментальном плане", - сказал Эйюбов.

Тренер также указал на сложности в подготовке команды.

"Игроки выступают в разных лигах - кто-то в лиге дублеров, кто-то в Первой лиге, кто-то в Премьер-лиге. Поэтому привести их физическое состояние к одному уровню непросто. Это одна из главных сложностей. Тем не менее, команда готова к игре физически", - отметил он.

По словам специалиста, акцент делался и на тактической подготовке.

"За короткое время мы постарались дать игрокам максимум тактической информации. Теперь многое зависит от их психологического состояния", - подчеркнул Эйюбов.

Он добавил, что футболисты должны верить в свои силы и подтверждать это на поле.

"Я говорю им, чтобы они ставили перед собой высокие цели и верили в них. Но важно не только говорить, а доказывать это на поле", - добавил тренер.