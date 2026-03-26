Афран Исмайылов: "Игрок сборной должен понимать ответственность"

Бывший футболист сборной Азербайджана Афран Исмаилов высказался о текущей серии без побед национальной команды и предстоящих матчах в рамках турнира FIFA Series - 2026.

"Сборная уже долгое время не может победить. Думаю, в предстоящих матчах эта серия прервется. Ранее у нас были очень сильные соперники, поэтому ждать побед было сложно. Сейчас в состав вызываются футболисты, которые играют за свои клубы и заслуживают место в сборной. Такие матчи идут им на пользу. В целом сборная - очень чувствительная тема для всех. Нужно принимать правильные решения. Местный тренер лучше знает менталитет и футболистов. Игрок, получивший вызов в сборную, должен понимать ответственность", - сказал Исмаилов в комментарии sport24.az.

Отметим, что сборная Азербайджана 27 марта сыграет с Сент-Люсией, а 30 марта встретится со Сьерра-Леоне. Оба матча пройдут на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.