Зейд Насирулла пропустит сборы "милли" из-за травмы

23 Марта 2026 14:54
Зейд Насирулла пропустит сборы "милли" из-за травмы

Стала известна причина отсутствия защитника немецкого клуба "Берлинер" Зейда Насруллы в расположении юношеской сборной Азербайджана по футболу (до 17 лет).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, 17-летний центральный защитник не присоединился к команде из-за травмы голеностопа. Футболист получил повреждение в матче Юношеской лиги Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии". По заключению врачей, Насрулла не сможет выходить на поле в течение 2-3 недель.

Напомним, что сборная Азербайджана U-17 готовится ко второму раунду отборочного этапа чемпионата Европы. В рамках турнира команда проведет матчи против сборных Болгарии (24 марта), Литвы (27 марта) и Мальты (30 марта).

İdman.Biz
