Воспитанник "Туран Товуза" вызван в сборную Азербайджана U17

Воспитанник "Туран Товуза" Али Кичибеков получил вызов в молодежную сборную Азербайджана по футболу для подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), национальная команда до 17 лет проведет учебно-тренировочный сбор с 17 по 20 марта на базе Центра подготовки национальных команд в Баку.

21 марта команда отправится в Пловдив (Болгария) для участия во втором раунде отборочного турнира чемпионата Европы. В группе 2 Лиги В азербайджанские футболисты сыграют против сборных Болгарии, Литвы и Мальты.

Формат отборочного турнира УЕФА для возрастной категории U17 предполагает двухэтапную систему: после первого квалификационного раунда лучшие команды продолжают борьбу во втором этапе, где разыгрываются путевки на финальную стадию чемпионата Европы.

Кичибейов является воспитанником академии "Туран Товуз" и в текущем сезоне привлекается к тренировкам с основным составом клуба. Его вызов в молодежную сборную свидетельствует о прогрессе молодого футболиста и доверии тренерского штаба национальной команды.

Сборная Азербайджана U-17 проводит подготовку под руководством главного тренера, который делает акцент на тактическую дисциплину и физическую готовность игроков перед решающими матчами отборочного цикла.